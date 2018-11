SŠK opozarja na grafit, ki Strehovcu grozi s smrtjo

Ljubljana, 14. novembra - Iz Slovenske škofovske konference (SŠK) so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi grafita, v katerem neznani storilec grozi s smrtjo generalnemu tajniku Tadeju Strehovcu. Na SŠK pričakujejo, da se bodo pristojne državne ustanove nemudoma odzvale, identificirale neznanega storilca in odstranile grafit. Na policiji so navedli, da prijave niso prejeli.