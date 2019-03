Iranska novinarka Nazar Aharijeva v Sloveniji našla svoj mir

Ljubljana, 4. marca - Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira je danes na novinarski konferenci pred mednarodnim dnevom žensk predstavil iransko novinarko, blogerko in nagrajeno zagovornico človekovih pravic Shivo Nazar Ahari, ki biva pri nas pod okriljem programa ICORN. "Zelo vesela sem in hvaležna, da ste me sprejeli. Tu sem našla svoj mir in svobodo," je dejala.