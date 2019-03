Nagrajeni egiptovski fotoreporter po petih letih na prostosti

Kairo, 4. marca - Nagrajenega egiptovskega fotoreporterja Mahmuda Abu Zeida so danes po skoraj šestih letih izpustili iz zapora. Obsojen je bil, potem ko je bil leta 2013 priča krvavo zatrtim protestom v Kairu. Naslednjih pet let bo podvržen strogemu nadzoru in bo moral prenočevati v lokalni policijski postaji.