V jeseniški bolnišnici mesec po požaru odpirajo negovalni oddelek

Jesenice, 4. marca - V Splošni bolnišnici Jesenice bodo več kot mesec dni po požaru, ki je izbruhnil konec januarja, danes lahko znova odprli vrata oddelka za zdravstveno nego in oskrbo. Oddelek je, z izjemno bolniške sobe, v kateri je izbruhnil požar, prenovljen in pripravljen za oskrbo bolnikov, so sporočili iz bolnišnice.