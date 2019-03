Kmetijska zadruga Krka okreva

Novo mesto, 4. marca - Novomeška Kmetijska zadruga Krka - KZ Krka, ki povezuje kmetije Dolenjske in Bele krajine in s tržno zelenjavo oskrbuje približno 35 odstotkov slovenskega trga, v okviru finančno-poslovnega prestrukturiranja letos načrtuje okrevanje in pozitivno poslovanje. Pri tem računajo na sodelovanje bank, je poudaril direktor KZ Krka Anton Prus.