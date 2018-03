Na Gregorjevem sejmu v Novem mestu pričakujejo do 20.000 obiskovalcev

Novo mesto, 9. marca - Na 24. Gregorjevem sejmu kmetijske opreme, vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva, ki se danes začenja v Novem mestu, se bo do nedelje predstavilo 220 razstavljavcev, kmetijska zadruga KZ Krka pa bo program obogatila z dodatnimi prireditvami. Na tretjem največjem slovenskem kmetijskem sejmu pričakujejo do 20.000 obiskovalcev.