Društvo MDS s številnimi pripombami na predlog zakona za reševanje spora o izbrisih v bankah

Ljubljana, 4. marca - V Društvu MDS so na predlog zakona za reševanje spora o izbrisih v bankah, ki je v javni obravnavi do torka, pripravili številne pripombe. Ob tem ugotavljajo, da predlog v celoti ne sledi odločbi ustavnega sodišča, in znova državo pozivajo, naj vzpostavi odškodninsko shemo, ki bi omogočala enostavno poravnavo pred sodišči.