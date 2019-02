Večji razlaščenci pozdravljajo premik v reševanju spora o izbrisih v bankah

Ljubljana, 4. februarja - Večji razlaščenci kvalificiranih obveznosti v leta 2013 in 2014 podržavljenih bankah so pozdravili potezo ministrstva za finance, ki je predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank poslalo v javno obravnavo. "Že ves čas opozarjamo na nujnost tega zakona," so danes za STA povedali v Savi Re.