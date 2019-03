Slovesnost ob 60-letnici parlamentarne stavbe.

Ljubljana, 4. marca - Na krajši slovesnosti v preddverju velike dvorane DZ za počastitev 60-letnice parlamentarne stavbe so govorci danes poudarili, da je stavba "prava arhitekturna umetnina" in da v njej potekajo "pomembne razprave in odločanje o prihodnosti naše države". V znamenju 60-letnice bo tudi sodelovanje DZ na letošnji Poletni muzejski noči.