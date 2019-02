Pred 60 leti zgradili parlamentarno stavbo

Ljubljana, 19. februarja - Pred 60 leti je bila po zamisli arhitekta Vinka Glanza zgrajena slovenska parlamentarna stavba. Tedanjo palačo ljudske skupščine so slavnostno odprli 19. februarja 1959, nato pa je sledila prva seja skupščine. "V Glanzovi stavbi se je oblikovala slovenska zgodovina in tu se je zgodila slovenska država," so poudarili v DZ.