Odnosi med Londonom in Moskvo leto dni po zastrupitvi Skripala še vedno napeti

London/Moskva, 4. marca - V britanskem Salisburyju so pred letom dni našli nezavestna nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo, ki sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok. Oba sta preživela, a primer je zastrupil tudi odnose med Londonom in Moskvo, ki so leto dni po incidentu še vedno napeti.