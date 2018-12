Prvi britanski vohun svari Rusijo

London, 3. decembra - Vodja britanske obveščevalne službe MI6 Alex Younger svari Rusijo, naj ne podcenjuje zmožnosti in odločnosti Velike Britanije, da razkrije njene maligne dejavnosti. Šef MI6, znan kot C, bo to svarilo izrekel v svojem šele drugem javnem nastopu, odkar je pred štirimi leti prevzel položaj, njegove izjave pa je zunanje ministrstvo objavilo vnaprej.