Eva Illouz o čustvenih zidovih in ljubezni v času kapitalizma

Ljubljana, 28. februarja - Kaj je ljubezen v času kapitalizma, je tema, o kateri bo Eva Illouz danes pred petkovim velikim odprtjem festivala Fabula predavala v Cankarjevem domu (CD). Fabulo bodo do 9. marca ob osrednjih gostih in njihovih v slovenščino prevedenih delih obogatili še s takšnimi in drugačnimi zidovi povezani filmi, dve omizji ter eksperimentalni performans.