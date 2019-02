Učitelji bodo prva nadomeščanja dobili plačana prihodnji teden

Ljubljana, 28. februarja - Učitelji bodo prva nadomeščanja, ki so jih izvedli kot pouk, dobili plačana s februarsko plačo, ki bo izplačana prihodnji teden. Za zdaj bodo dobili plačana nadomeščanja, opravljena v januarju, pozneje pa še nadomeščanja za nazaj, so za STA pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.