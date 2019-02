Z novim načinom pri evidentiranju delovne obveznosti nezadovoljne tudi osnovne šole

Ljubljana, 19. februarja - Po očitkih na račun novega načina pri evidentiranju delovne obveznosti učiteljev, ki jih je minuli teden izpostavila zveza srednjih šol, so se oglasile tudi osnovne šole. Njihovi ravnatelji predlagajo spremembe aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje, do njihove uveljavitve pa naj velja moratorij na uporabo dela veljavnega besedila.