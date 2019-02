Iz Poljske je bil sporen le kebab

Ljubljana, 27. februarja - V Slovenijo ni prišlo meso iz sporne poljske klavnice, meso in mesne obreznine iz drugih poljskih obratov so se izkazali za varno živilo, so pa mesni pripravki za kebab, ki jih proizvajajo poljski obrati, mikrobiološko tvegana živila, je v končnem poročilu o nadzoru mesa iz Poljske ugotovila uprava za varno hrano.