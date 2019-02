Hrvaška policija na meji ustavila slovenski kombi s sumljivim mesom

z informacijami hrvaškega ministrstva za zdravstvo od 4. do 7. odstavka

Zagreb, 21. februarja - Hrvaški policisti so davi na mejnem prehodu s Slovenijo Rigonce ustavili voznika slovenskega kombija, ki je prevažal meso za kebab iz Poljske, poročajo hrvaški mediji. Kot so dodali, je policija potrdila, da je bilo meso sumljivo, zato so ga predali veterinarski inšpekciji. Ta je ugotovila, da meso nima ustreznih deklaracij.