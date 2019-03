Maribor, 3. marca - Družba Elektro Maribor je konec leta zaključila enoletni slovensko-japonski projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti Nedo z imenom Premakni porabo, ki so ga peljali v sodelovanju z družbo Hitachi in Elesom. V projektu je sodelovalo 830 uporabnikom s ptujskega območja, uporaba naprednih tehnologij pa se je pokazala kot uspešna.