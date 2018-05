Slovenski in japonski partnerji optimistično v drugo fazo projekta Nedo

Ljubljana, 8. maja - Slovensko-japonsko sodelovanje na področju razvoja in vzpostavitve napredne infrastrukture, pametnih omrežij in pametnih skupnosti v Sloveniji v okviru projekta Nedo prehaja iz prve v drugo fazo. Predstavniki slovenske in japonske strani so zadovoljni z doseženim, projekt pa se bo v drugi fazi osredotočil na Ljubljano in Idrijo.