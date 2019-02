Zasedanje VS ZN potrdilo razdeljenost mednarodne skupnosti glede Venezuele

New York, 27. februarja - Varnostni svet ZN je v torek na zahtevo ZDA na odprtem zasedanju razpravljal o Venezueli. Predstavniki nekaterih držav so izražali podporo novim volitvam in začasnemu predsedniku Juanu Guaidoju, drugi so zavračali vpletanje v notranje zadeve suverene države. Zaradi razdeljenosti stalnih članic Varnostnega sveta niso sprejeli nobenih ukrepov.