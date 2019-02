Guaido poziva regijo k odločnosti, Pence opozarja na odprtost vseh možnosti

Bogota, 25. februarja - Vodja venezuelske opozicije Juan Guaido je danes skupino iz Lime in ZDA pozval k odločnosti do predsednika Venezuele Nicolasa Madure, saj pomeni grožnjo Ameriki. Ameriški podpredsednik Mike Pence mu je na srečanju zagotovil 100-odstotno podporo predsednika Donalda Trumpa in opozoril, da ostajajo "odprte vse možnosti".