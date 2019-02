Za varen začetek motoristične sezone nujna dobra priprava motorja in motorista

Ljubljana/Vransko, 26. februarja - Toplejši dnevi že vabijo motoriste, da sedejo na svoje jeklene konjičke in se podajo novim kilometrom naproti. Ker pa so lahko prvi spomladanski kilometri zelo nevarni in polni pasti, inštruktor varne vožnje Vojko Safran svetuje dobro spomladansko pripravo tako motorja kot motorista. Lani so bili motoristi udeleženi v manj prometnih nesrečah.