Med akcijo za večjo varnost motoristov minuli teden iz prometa izločili 39 motoristov

Ljubljana, 10. julija - Policisti so v okviru nacionalne akcije za večjo varnost motoristov minuli teden izvajali poostren nadzor. Obravnavali so 2270 motoristov in odredili 1146 alkotestov, od katerih je bilo 37 pozitivnih. Skupno so ugotovili 516 kršitev cestnoprometnih predpisov, zaradi raznih prekrškov pa so iz prometa izločili 39 motoristov, so sporočili s policije.