Migrant iz Alžirije pri Ilirski Bistrici pobegnil policistom

Ilirska Bistrica/Črnomelj, 25. februarja - Ilirskobistriški policisti so v soboto prijeli državljana Alžirije, ki pa je pri čakanju na intervencijsko vozilo izkoristil njihovo nepazljivost in pobegnil. Policist ga je sicer uspel ujeti, a se mu je tujec iztrgal iz prijema, nato je policist padel in se poškodoval, ilegalni migrant pa je ponovno pobegnil. Policija ga poskuša izslediti.