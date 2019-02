Policisti na novomeškem območju obravnavali več ilegalnih prehodov meje

Novo mesto/Sevnica/Črnomelj, 18. februarja - Policisti so na novomeškem območju v petek in soboto obravnavali več ilegalnih prehodov državne meje in poskuse izmika mejni kontroli na Obrežju. Na avtocesti iz smeri Obrežja so ustavili voznika, ki je v kombiniranem vozilu prevažal šest državljanov Iraka. Več tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo, so policisti prijeli tudi v Sevnici in Črnomlju.