Vrh EU in Arabske lige začetek novega obdobja sodelovanja

Šarm el Šejk, 25. februarja - Na prvem vrhu članic Evropske unije in Arabske lige so se voditelji v Šarm el Šejku zavezali tesnejšemu sodelovanju in začetku novega obdobja sodelovanja na številnih področjih. Dogovorili so se za redna vrhunska srečanja, naslednje bo leta 2020 v Bruslju, piše v sklepni izjavi. Vrha se je udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec.