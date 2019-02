Prvi vrh EU in Arabske lige v Egiptu za krepitev zaupanja

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj/Šarm el Šejk, 22. februarja - V egiptovskem Šarm el Šejku bo v nedeljo in ponedeljek prvi vrh članic EU in Lige arabskih držav, ki ga v Bruslju opisujejo kot zgodovinskega in veliko priložnost za krepitev vezi z nemirno, a pomembno regijo, ki je "prva soseda" EU. V ospredju bodo po pričakovanjih migracije ter varnostno in gospodarsko sodelovanje.