Chicago, 23. februarja - Policija v Chicagu je v petek aretirala slavnega ameriškega R&B pevca R. Kellyja, ki je obtožen spolnih zlorab v oteževalnih okoliščinah. Obtožnica navaja deset napadov od leta 1998 na štiri žrtve, od katerih so tri stare med 13 in 17 let.