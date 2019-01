New York, 18. januarja - Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein, ki mu bodo 6. maja v New Yorku začeli soditi zaradi spolnih napadov, je ostal brez slavnega odvetnika bogatih in mogočnih Benjamina Brafmana. Šlo naj bi za sporazumno ločitev, za katero razlogov niso navedli.