Zmagovalec 13. Festivala gorniškega filma Dawn Wall

Ljubljana, 22. februarja - Glavno nagrado 13. Festivala gorniškega filma si je prislužil ameriški film Dawn Wall, v katerem sta režiserja Josh Lowell in Peter Mortimer po presoji žirije izrisala izjemen portret življenja v veliki steni ter iskreno prikazala tanko mejo med predanostjo in obsedenostjo. Nagrado so podelili danes v Cankarjevem domu skupaj z drugimi priznanji.