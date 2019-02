Celjski policisti ujeli tatova iz trgovin ter vlomilca v gostilne in vozila

Celje, 22. februarja - Celjski policisti so prijeli 32-letno Celjanko in 34-letnika z območja Šmarja pri Jelšah, ki sta po njihovih ugotovitvah od novembra lani iz trgovin ukradla za 1700 evrov stvari. Prav tako so prijeli 42-letnega Celjana, ki je osumljen najmanj štirih vlomov v gostinske lokale in štirih vlomov v vozila Celju, so sporočili s Policijske uprave Celje.