Soboški kriminalisti uspešno nad tatove avtomobilov

Murska Sobota, 13. februarja - Soboški kriminalisti so v sodelovanju z madžarskimi kolegi uspešno raziskali tatvino dveh osebnih vozil. Romunskega državljana, ki je po njihovih ugotovitvah v Italiji s še dvema pomočnikoma ukradel dva avtomobila, so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.