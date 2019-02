Španija z Marokom sklenila dogovor o vračanju migrantov

Madrid, 21. februarja - Španska vlada je z Marokom sklenila dogovor glede delnega vračanja migrantov, ki jih prestrežejo v Sredozemskem morju, je danes pisal španski časnik El Pais. Do sedaj so namreč vse migrante, ki so jih rešili pri Gibraltarski ožini ali v Alboranskem morju, avtomatično prepeljali v Španijo, kar pa se bo sedaj spremenilo.