Visoka podpora vladi po mnenju nekaterih koalicijskih partneric pravi čas za reforme

Ljubljana, 21. februarja - Koalicijski partnerji so se na srečanju pred sejo vlade danes seznanili z načrtovanimi ukrepi na področju davčne in socialne zakonodaje. Predstavniki SMC, SAB in DeSUS so povedali, da so veseli visoke podpore vladi in da je tudi pravi čas za potrebne reforme. Te je treba pripraviti v prvem letu mandata, opozarja prvak DeSUS Karl Erjavec.