Visoka podpora LMŠ v anketah po mnenju analitikov ne pomeni zagotovila za uspeh na evropskih volitvah

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 18. februarja - Javnomnenjska podpora največji vladni stranki LMŠ in njenemu predsedniku Marjanu Šarcu dosega rekorde. A to še ne pomeni zagotovila za uspeh na evropskih volitvah, ključna bodo imena na kandidatni listi, menita analitika Aljaž Pengov Bitenc in Luka Lisjak Gabrijelčič. Dodajata, da imajo najbolj stabilno bazo še vedno stranke desnega pola.