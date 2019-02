Tudi društvo hrvaških režiserjev bojkotira HRT

Zagreb, 21. februarja - Društvo hrvaških filmskih režiserjev (DHFR) je danes sporočilo, da se pridružuje nevladnim organizacijam, ki so prekinile odnose in sodelovanje s hrvaško radiotelevizijo (HRT) zaradi številnih tožb proti novinarjem. Z bojkotom želijo "spodbuditi reševanje javnega medijskega servisa", so zapisali na svoji spletni strani.