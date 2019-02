Na Hrvaškem več kot 1100 sodnih postopkov proti medijem in novinarjem

Zagreb, 6. februarja - Na hrvaških sodiščih poteka več kot 1100 postopkov proti medijem in novinarjem, so povedali danes na omizju z naslovom Novinarstvo na sodišču, ki je potekalo v novinarskem domu v Zagrebu. Udeleženci so opozorili, da je cilj sodnih postopkov pogosto ustrahovanje medijev in novinarjev, ki so kritični do dogajanja v družbi.