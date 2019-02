Društvo novinarjev in TI Slovenia pozivata k maksimalni zaščiti žvižgačev

Ljubljana, 20. februarja - Društvo novinarjev Slovenije in Transparency International (TI) Slovenia sta na pravosodno ministrico Andrejo Katič naslovila javno pismo, v katerem sta se tudi v luči priprave evropske direktive o zaščiti žvižgačev zavzela za njihovo maksimalno zaščito. Pozivata tudi k čimprejšnji pripravi in sprejetju zakona, s katerim bi uredili to področje.