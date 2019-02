V blejski ribogojnici našli past za lov na ogroženo vidro

Bled, 19. februarja - V ribogojnici ribiške družine Bled so kriminalisti zasegli past, ki je bila ciljno postavljena in namenjena lovu na ogroženo vidro, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V ribiški družini medtem zagotavljajo, da vider niso lovili. Tudi po ugotovitvah kriminalistov ni šlo za kaznivo dejanje.