Krivolovca na Koroškem pokončala zavarovano veliko uharico

Mislinja, 23. januarja - Dva lovca Lovske družine Mislinja sta dan pred božičem z zračno puško najprej ustrelila zavarovano veliko uharico, nato pa sta jo pokončala še s palico, so danes sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Policija primer še preiskuje, o dogodku sta bila obveščena tudi lovska družina in Zavod za gozdove Slovenije.