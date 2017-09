V ljubljanski Drami razstavljene arhitekturne rešitve za prenovo

Ljubljana, 13. septembra - V družbi visokih predstavnikov države so v SNG Drama Ljubljana popoldne odprli razstavo arhitekturnih rešitev za celovito prenovo gledališča. Kot je ob tem poudaril minister za kulturo Tone Peršak, investicijo v obnovo nalaga iztekajoči se nacionalni program za kulturo, in sicer z začetkom leta 2016, in prav lani so se tega lotili efektivno.