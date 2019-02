Šolarji iz vzhodne Slovenije na šolskih počitnicah

Ljubljana, 18. februarja - Za okoli 81.100 osnovnošolcev in 33.950 dijakov vzhodne Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Ob ugodnih vremenskih pogojih si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in zabavi na snegu, kot se za zimske počitnice spodobi.