Med zimskimi počitnicami pester program s številnimi dejavnostmi

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 16. februarja - Za slovenske šolarje se začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Za en teden se bodo na počitnice najprej odpravili učenci in dijaki z vzhoda države, nato pa še njihovi vrstniki iz osrednje in zahodne Slovenije. V času počitnic bodo po državi potekale številne dejavnosti in delavnice. Mnogi se bodo odpravili tudi na smučišča.