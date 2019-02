Stražišče in občina nista zbližala stališč glede Industrijske cone Laze

Kranj, 15. februarja - Mestna občina Kranj ni potrdila ključnih sklepov z zbora krajanov v Stražišču, ki se navezujejo na okoljsko problematiko Industrijske cone Laze in izgradnjo kanalizacije. Kot poudarjajo v civilni iniciativi, so bile njihove zahteve po celoviti ureditvi preslišane in jim ne preostane drugega, kot da počakajo na odločitev upravnega sodišča.