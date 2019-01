Krajani in občina vzpostavili dialog glede Industrijske cone Laze

Kranj, 15. januarja - Prebivalci Stražišča so na nocojšnjem zboru krajanov glede problematike Industrijske cone Laze kranjsko občino pozvali, naj nemudoma začne urejati ločeno kanalizacijo od izliva do izvora in naj se zaveže k intenzivnemu iskanju alternativne industrijske cone. Mestna uprava se bo do predlogov opredelila, župan pa napoveduje reševanje problematike.