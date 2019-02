Eva Petrič na skupinski razstavi v največji newyorški katedrali St. John the Divine

New York, 15. februarja - Slovenska umetnica Eva Petrič sodeluje na skupinski razstavi v največji newyorški katedrali St. John the Divine. Razstavo so odprli v četrtek in nosi naslov Vrednost zatočišča (The Value of Sanctuary). Umetnici je pripadlo osrednje mesto v katedrali nad oltarjem, kjer visi njeno Kolektivno srce, sestavljeno iz recikliranih čipk.