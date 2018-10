Eva Petrič v New Yorku z novimi projekti

New York, 23. oktobra - Slovenska umetnica Eva Petrič se v New Yorku te dni predstavlja s svojim novim projektom This sweet WEB (Ta sladka mreža), ki ga je začela v soboto v gledališču Bowery Electric, nadaljevala ga bo 27. oktobra v gledališču Glass Box na glasbeni akademiji New School, sklenila pa 1. novembra na Broadwayju.