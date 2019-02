Amazon novega sedeža ne bo gradil v New Yorku

New York, 14. februarja - Ameriški tehnološki velikan Amazon se je odločil, da enega od svojih dveh novih sedežev ne bo zgradil v New Yorku, kjer so mu oblasti ponudile izjemne davčne olajšave in druge ugodnosti. Večina meščanov je sicer prihod ene največjih svetovnih korporacij podprla, a uprli so se tisti, ki živijo v neposredni okolici predvidene lokacije.