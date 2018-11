New York in Virginija navdušena nad Amazonovo odločitvijo

New York, 13. novembra - Ameriški spletni trgovec Amazon je tudi uradno napovedal, da bo svoj "drugi sedež" razdelil na dva dela - med mesto New York in ameriško zvezno državo Virginija nedaleč od Washingtona. V obeh lokacijah so nad odločitvijo navdušeni in se veselijo obljubljenih dobro plačanih delovnih mest.