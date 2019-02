V koaliciji ob odstopu Krajčiča redkobesedni, v opoziciji ostrejši

Ljubljana, 14. februarja - Koalicijski partnerji so v komentarjih ravnanja poslanca LMŠ Darija Krajčiča, ki je odstopil z mesta poslanca, redkobesedni. Kot so poudarili, je bil dober poslanec, razlogov za njegovo ravnanje pa ne poznajo. Ostrejši so v opoziciji. Krajčičev odstop je povezan s tatvino sendviča v trgovini, o kateri je spregovoril na seji odbora za kmetijstvo.